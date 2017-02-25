Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldız göndermesi

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı kulüpten ezeli rakibi Beşiktaş'a yıldız göndermesi geldi.

SİZİN GERÇEKLERİNİZ BİZİM İÇİN RETRO

Galatasaray kulübünün resmi sosyal medya hesabı yaptığı son paylaşımda "Gerçekleriniz bizim için RETRO. Farkın farkındayız." ifadesini kullanırken, paylaşımın fotoğrafında 2 yıldızlı Galatasaray formasını kullandı. Retro kelimesi, "eskimiş, geriye doğru" anlamına geliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bu paylaşım şu anda 2 yıldızı ve 14 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a ince bir gönderme olarak algılandı.