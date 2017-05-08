Galatasaray'dan Bony atağı

Podolski'nin sezon sonunda takımdan ayrılacak olması sebebiyle onun yerini en az onun kadar kariyerli bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray, Wilfried Bony'den vazgeçmiyor.

1 NUMARALI ADAY BONY

Sarı-Kırmızılılar'da şu an için 1 numaralı aday olarak gösterilen Bony için tüm imkanların seferber edileceği bildirildi. Manchester City'den kiralık olarak bu sezonu Stoke City'de geçiren 28 yaşındaki forvetin, kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

City'nin, Bony'ye gelecek sezon da kadroda yer vermeyeceği ifade edilirken, Aslan'ın ise Fildişili forveti kiralık olarak almak istediği belirtildi.

MARIO BALOTELLI'DEN VAZGEÇİLDİ

Futbol dünyasının en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen ancak kariyeri sürekli inişli çıkışlı olan Mario Balotelli, Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alıyordu.

Fransa Ligi'nde Nice'te forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Balotelli'nin, şu an için golcü listesinde öncelikli olmadığı öğrenildi. 26 yaşındaki İtalyan oyuncunun ne zaman ne yapacağının belli olmaması sebebiyle Cim Bom'un bu konuda risk almak istemediği ifade edildi.