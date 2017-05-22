Galatasaray'dan Bruma'ya son teklif

Galatasaray, 1 senelik kontratı kalan 22 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek sezon bedelsiz ayrılmasını engellemek istiyor.

Daha önce 2.3 milyon Euro garanti ücret teklif edilen Portekizli oyuncu konusunda Galatasaray'ın son teklifinin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Aslan, bu rakamın kesinlikle üstüne çıkmayacak. Eğer Bruma teklifi kabul etmezse, başarılı oyuncu sezon sonunda başka bir kulübe satılacak.

NAPOLİ'NİN GÖZDESİ OLDU

İtalya basınında çıkan haberde Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin Bruma transferi için menajerlerden görüş aldığı ve futbolcu veritabanı olan Wyscout üzerinden Bruma'yı yakından incelediği belirtildi.

İNGİLTERE İLE TRANSFER SAVAŞI

Cristiano Giuntoli'nin Bruma'yı çok beğendiği ve kesinlikle Napoli'ye transfer edilmesi raporu verdiği iddia edildi.

2018 yılında Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Bruma'nın sezon sonunda 8-10 milyon Euro karşılığında transfer edilebileceğini belirten İtalyanlar, buna rağmen Bruma'ya İngiltere Premier Lig'den gelen tekliflerin daha ciddi olabileceğini vurguladılar.