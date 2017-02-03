Galatasaray'dan Bruma'ya yeni teklif

Galatasaray, Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için son hamleleri yapıyor! Bruma'nın menajeri, Galatasaray ile görüşmek için haftaya Çarşamba günü İstanbul'da olacak...

Yönetim, yapılacak bu görüşmede Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Şu anda 1.2 milyon euro alan ve gelecek sezonda da aynı parayı almaya devam edecek olan Portekizli futbolcunun sözleşmesine zam yapılması planlanıyor.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılılar, Avrupa takımlarının gözdesi Bruma'yı 2.2 milyon eurosu garanti para olmak üzere, maç başılar ve bonuslarla birlikte toplam 3 milyon euro'ya ikna etmek ve sözleşmesini 5 yıla çıkarmayı hedefliyor.

Fakat yönetimin önünde büyük bir engel var. UEFA'nın koyduğu 65 milyon euro'luk limitin 63.5 milyon eurosu dolu... Bu yüzden anlaşma sağlanabilirse Bruma'nın sözleşmesi ancak gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.

