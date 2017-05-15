Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Cumhuriyet göndermesi

Galatasaray kulübü, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ön yüzünde Atatürk olan bir tişörtle göndermede bulundu.

Yorum Yap

Galatasaray Kulübü, yeni bir tişört çıkarttı ve piyasaya sürdü. Birçok konuda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunan sarı-kırmızılı kulüp, bu kez Cumhuriyet konulu bir gönderme yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÖNDERMESİ

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kendileri için kullandıkları "Fenerbahçe Cumhuriyeti" sloganına, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin basılı olduğu bir tişörtle yanıt verdi.

Galatasaray piyasaya sürdüğü tişörtün ön yüzüne "Galatasaray Cumhuriyeti'nin deği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Galatasaraylı çocuklarıyız" yazdırdı.

Sarı-kırmızıların bu tşiörtü sosyal medyada oldukça çok konuşuldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM