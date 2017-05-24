Galatasaray'dan Fransa'ya Moutinho çıkarması

Galatasaray yönetimi orta saha için Fransız takımı Monaco'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Moutinho'yu listenin en başına aldı.

Bu sezon Josue, Nigel de Jong, Selçuk ve Tolga'dan istediği verimi alamayan G.Saray'ın, 4 yıldır Monaco'da top koşturan tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Bu sezon 52 resmi maçta forma giyen Moutinho'nun sözleşmesi gelecek yıl Haziran ayında bitiyor. Monaco'da bu sezon 4 de gol atan başarılı orta saha oyuncusunun bonservisinde indirim yapılması için düğmeye basıldı.

ERGÜN GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Monaco'dan önce Porto'da 3 yıldır forma giyen Moutinho futbol hayatına Sporting Lizbon'da başlamış ve bu takımın 6 yıl formasını giymişti. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün hem Monaco hem de futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Tudor'un da bu oyuncunun alınmasını çok istediği ve yönetime verdiği raporda, "Çok yönlü bir oyuncu. Transfer edilirse bizim için çok isabetli bir seçim olur" ifadesini kullandığı belirlendi.