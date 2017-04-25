Galatasaray'dan istifa açıklaması

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi umudu tükenen Galatasaray'da oklar yönetime çevrilmiş durumda.

AMK'nın haberine göre; Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin istifasını isterken, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise böyle bir düşünceleri olmadığını açıkladı.

"İSTİFA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Nasuhi Sezgin; "Bu işler görüldüğü kadar kolay değil. Yönetim olarak dik duracağız ve Galatasaray'ı yeniden iyi yerlere getireceğiz. Bazı şeyler sadece yazmak, konuşmak veya anlamsız tenkitlerle olmuyor. Galatasaray önündeki önemli projelerini hayata geçirmelidir. Üstlenmiş olduğumuz görev zor ama yapılmayacak bir iş değil. Bu işi bitirip, Galatasaray'ı her zaman olduğu gibi yeniden iyi yerlere getireceğiz. Yönetim olarak istifa etmek gibi bir düşüncemiz bulunmuyor." dedi.

2 YILDIR DERBİ GALİBİYETİ YOK

Galatasaray yönetimi son 2 yıldır Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı derbi galibiyeti alamadı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip bu sezon Fenerbahçe ile tüm branşlarda karşılaştığı 12 müsabakanın 11'inde mağlup olurken, tek galibiyetini kadın basketbolunda aldı.