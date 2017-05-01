Galatasaray'dan Lens atağı

Fenerbahçe'nin Jeremain Lens ile yaptığı kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmazken, Hollandalı futbolcu 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle yeniden Sunderland'in oyuncusu olacak.

Kulübü Sunderland Premier Lig'de küme düştü. Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in 18 Milyon euroya aldığı Lens'i 8-10 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE'NİN ELİ KOLU BAĞLI

Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için Sunderland ile sıkı bir pazarlığa hazırlanırken UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulaması elini kolunu bağlıyor.

G.SARAY RAKİBİNİN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUNU ALMAK İSTİYOR

FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelmek zorunda kalan kulüplerden biri olan Galatasaray, Hollandalı oyuncuya teklif götürmeye hazırlanırken, bir yandan da ezeli rakibinin en büyük silahını ele geçirmek niyetinde.

Edinilen bilgiye göre Jermain Lens'in menajeri ile kontakt kurmaya hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler bu oyuncuya yıllık 3 milyon Euro + bonuslar teklif edecek.

İlk görüşmede rakam az bulunursa fiyatı arttıracak olan Sarı-Kırmızılı Yönetim , Lens'i kiralayabilirse bir de santrafor transferini tamamlayınca forvet hattını kapatıp, savunma için transfer girişimlerini hızlandıracak.

F.BAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Hollandalı futbolcu geçtiğimiz günler "Keşke dediğim şu; kendime daha fazla yatırım yapsaydım daha yüksek seviyelerde oynayan biri olabilirdim. İyi ki yapmışım dediğim ise; iyi ki Fenerbahçe'ye imza atmışım. Gelecek sezon için benim kararım belli. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ve bunu yönetime söyledim. Ancak bu durum sadece bana bağlı değil. Fenerbahçe ile Sunderland'in anlaşması gerekir." şeklinde konuşmuştu.