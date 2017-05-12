Galatasaray'dan Nasri atağı

Olağanüstü günler yaşanan G.Saray'da bir taraftan yeni sezonun planlamasına da hız verildi. Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Aslan, M.City'nin İspanya'da Sevilla'ya kiraladığı Samir Nasri için operasyona start verdi.

Fransız basını, sportif direktör Cenk Ergün'ün teknik direktör Laurent Blanc için menajeri Alain Migliaccio'yla görüşmeye Paris'e geleceğini yazdı. Ancak işin aslı çok farklı olarak ortaya çıktı.

NASRİ İÇİN GÖRÜŞECEK

Ergün'ün, Migliaccio'yla menajeri olduğu Samir Nasri'yi görüşeceği ve Fransız yıldız için hazırlanan teklif taslağını sunacağı öğrenildi. Ergün, 29 yaşındaki maestronun İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi durumunda kulübü M.City'i ikna konusunda anlaşabilecekleri bilgisini verecek.

PEP İSTEMİYOR

Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Nasri'ye Teknik Direktör Guardiola'nın da kapıları kapatması G.Saray'ın elini güçlendiriyor.

SEVİLLA'DA TUTMADI

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki milli yıldız, 30 maçta forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 3 gol gönderebilen Nasri, 4 de asist yaptı. Ancak Sevilla'da kalması için sergilediği bu performans yeterli olmadı.