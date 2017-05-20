Galatasaray'dan Negredo ve Denayer açıklaması

Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maç sonrasında açıklamalar yaparken, transfer konusuna da değindi.

"NEGREDO İLE GÖRÜŞTÜK, DENAYER LİSTEMİZDE"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, takıma dahil edebilecekleri çok sayıda oyuncu ile görüştüklerini dile getirerek, "Prensipte bize evet diyenler var, sözleşmesi bitenler var. Görüştüğümüz oyuncular var ve temaslar devam ediyor. Bölgeye göre alternatif çalışmalar da yapıyoruz. Sezon sonunda kontratların durumuna göre en hızlı şekilde fırsatlara göre hareket edelim şeklinde düşünüyoruz. transferde öncelikli pozisyonlar var tabii ki... Santrafor mevkinde Podolski gidince tek kalıyoruz. Ekonomik şartları da gözetiyoruz. Umuyorum çok güzel kadro oluşturacağız. Negredo ile görüşmeler yaptık. İsimlerin ortaya çıkması bize negatif yansıyor. Zamanı gelince isimleri açılarız. Denayer ile de tekrar olabilir. Geniş listemizde var." dedi.

SNEİJDER, HAKAN VE SABRİ

İç transfer konusunda da konuşan Ergün; "Takım içerisinde sezon bitene kadar hiçbir oyuncu ile konuşmadık. Sezon sonuna kadar en yukarıda bitirelim bakacağız. Wesley'in sözleşmesi devam ediyor, Hakan Balta'nın devam ediyor. Bir tek Sabri'nin bitiyor. Henüz konuşulmuş bir şey yok" diye konuştu.