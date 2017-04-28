Galatasaray'dan Pepe atağı

Galatasaray'a müjdeli haber geldi...



Avrupa'dan men ile beraber maaş-ücret kısıtlaması getirilen sarı-kırmızılılar kurallara uyup 61 milyon euro seviyesinde kalınca, UEFA'dan beklediği haberi aldı.,

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UEFA, Galatasaray'a gelecek sezon için "Herhangi bir limitiniz yok. Ancak gözümüz yine üzerinizde olacak" mesajını iletti .Bu durum transferde Galatasaray'ın elini güçlendirirken Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim yine de dikkatli hareket etme kararı aldı.

PEPE HAREKATI

Alınan bu müjdeli haberden sonra sarı-kırmızılıların, Real Madrid’in stoperi Pepe için sefere çıktığı öğrenildi.

Bu doğrultuda futbol direktörü Cenk Ergün’ün 34 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için soluğu yurt dışında aldığı bildirildi.

5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Real Madrid ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve İspanya’da 5 milyon Euro (Yaklaşık) 20 milyon TL kazanan Portekizli için Galatasaray ekonomik olarak sınırlarını zorlayacak.

Sezon başında Çin’den astronomik teklifler almasına rağmen futbol hayatına Avrupa’da devam etmeyi tercih eden ve bu önerileri elinin tersiyle iten Pepe’nin Galatasaray’a vereceği yanıt Aslan’ın transferdeki yol haritasını da belirleyecek.

Sarı-Kırmızılılar’ın Pepe’nin menacerinden en kısa zamanda bir geri dönüş isteyeceği belirtildi.