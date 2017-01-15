Galatasaray'dan Preciado atağı

Spor Toto Süper Lig'in ikinici yarısına dün akşam Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekipte forvet transferi için Kolombiya'nın genç ve yetenekli oyuncusu Harold Preciado'nun düşünüldüğü öne sürüldü.

HEM CİMBOM HEM MALAGA DEVREDE

Kolombiya ve İspanya basınında çıkan haberlerde; 22 yaşındaki Harold Preciado için kulübü Deportivo Cali'ye hem Galatasaray, hem de Malaga'dan teklif gitti. Geçen sezon Serie A kulübü Pescara'nın almak için çaba gösterdiği ancak alamadığı Preciado için Galatasaray ve Malaga'nın çok daha ciddi olduğu ve daha büyük teklifler verdiğini altı çizildi.

AVRUPA'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Ayrıca Kolombiyalı genç yıldız Preciado'nun da artık Avrupa'ya gitmek istediği ve büyük hedefleri olan ve daha büyük maddi imkanlar sunan Galatasaray'ın bu açıdan, Malaga'nın ise La Liga'da mücadele ediyor olmasından ötürü avantajlı olduğu kaydedildi.

LİGDE 15 GOL 2 ASİST

Santrafor, forvet arkası ve sol kanat olarak oynayan 1.82 boyundaki Harold Preciado, bu sezon Kolombiya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.