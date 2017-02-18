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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Kulübün internet sitesinden sakat oyunuclar hakkında açıklamalar yapıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi sağlık nedenleriyle İstanbul'da kalan oyuncuları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Eren Derdiyok: Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Wesley Sneijder ve Lionel Carole: Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Hakan Balta: Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.

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