Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Kulübün internet sitesinden sakat oyunuclar hakkında açıklamalar yapıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi sağlık nedenleriyle İstanbul'da kalan oyuncuları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Eren Derdiyok: Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Wesley Sneijder ve Lionel Carole: Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Hakan Balta: Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.