Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı

Orta sahaya oyuncu arayışında olan G.Saray, gözünü Beşiktaş’ın şu an en önemli hamle oyuncusu olan Tolgay Arslan’a dikti.

Lukas Podolski’yi isteyen Vissel Kobe ile pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, Japonya kulübüyle 4.5 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında anlaşması bekleniyor.

PODOLSKİ'DEN GELECEK PARAYLA ALINACAK

G.Saray, Alman yıldızı sattıktan sonra da Beşiktaş kapısını resmen çalacak ve Tolgay Arslan’ı isteyecek. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro’yu (16 milyon TL) gözden çıkardığı ve siyah-beyazlılara bu civarda bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

TOLGAY'A 2.3 MİLYON EURO

Cimbom, Beşiktaş’tan bu sezon 1 milyon 450 bin Euro alan Tolgay’a ise yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret önermeyi planıyor.

Tolgay Arslan: Galatasaraylıyım - İZLE

G.SARAYLIYIM DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Tolgay, Beşiktaş'a transfer olmadan önce verdiği bir röportajda Galatasaray'ı tuttuğunu itiraf etmişti.

TRABZONSPOR RESMEN İSTEDİ

Öte yandan Tolgay için Trabzonspor çoktan Beşiktaş’a resmi teklifini yaptı. Bordo-mavililer, Kartal’a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerirken Tolgay’a ise senelik 2.5 milyon Euro teklif etti.

Ancak şu an Karadeniz ekibine gitmeyi düşünmeyen Tolgay, önceki günkü Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası “Trabzonspor’un da teklifi var, başka takımlar da var. Transfer bitene kadar her şey olabilir. Menajerim bu konularla ilgileniyor” demişti.