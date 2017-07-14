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Galatasaray'dan üçüncü transfer

Galatasaray Odeabank'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan üçüncü transfer

Sarı-kırmızılı ekipte Mehmet Yağmur'dan sonra uzun süredir görüşülen Dwight Hardy ile de imzalar atıldı.

Geçen sezon Trabzonspor Medical Park'ta forma giyen Hardy, sarı-kırmızılıların Richard Hendrix ve Mehmet Yağmur’dan sonraki 3. transferi oldu.

Geçen sezon bordo-mavili formayla ligde 30 karşılaşmaya çıkan ABD’li oyun kurucu; 14.7 sayı, 2.7 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Galatasaray Odeabank'ta geçtiğimiz sezondan Göksenin Köksal, Ege Arar ve Emir Preldzic'in sözleşmeleri bulunuyor.

Başantrenörlüğe Erman Kunter'i getiren sarı-kırmızılı ekipte ülkemizde daha önce Anadolu Efes forması giyen Scotty Hopson ile de görüşmeler sürüyor.

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