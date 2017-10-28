Galatasaray'dan Umut Bozok atağı

Galatasaray'da transferin başındaki isim Cenk Ergün devre arası için kolları erken sıvadı.

Sezon başı yapılan doğru hamlelerle büyük güven kazanan Cenk Ergün'ün scout ekibiyle yaptığı ortak çalışma sonucu 21 yaşındaki Umut Bozok ismi gündeme geldi..

Sezona müthiş başlayan ve 9 gol atan Bafetimbi Gomis'in kenara geldiği anlarda Eren Derdiyok'tan istediği verimi alamayan teknik direktör İgor Tudor buraya mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini belirtti.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR

Çalışmalar hemen başlarken öne çıkan isim Nimes'in 21 yaşındaki forveti Umut Bozok oldu. Ümil Milli Takım'da forma giyen Umut bu sezon kısa sürede müthiş bir performans gösterdi.

Geride kalan 12 haftada 11 kez forma giyen genç yıldız fileleri 7 kez sarstı. Umut Bozok'un golleriyle Nimes bu sene zirveyi zorluyor.

Umut Bozok'tan piyano resitali - İZLE

ERGÜN SEFERE ÇIKACAK

Umut Bozok sezon başında Consolat Marsilya'dan Nimes'e 150 bin euroya transfer oldu. Kısa süredeki müthiş performansıyla bedelini 5'e katladı.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 2020'ye kadar Nimes'le kontratı olan genç futbolcu için menajeriyle dirsek temasını sürdürüyor.

Devre arası transfer dönemine doğru Ergün, Fransa'nın yolunu tutacak ve Umut için kulübüyle resmi transfer görüşmelerini başlatacak. Türkiye 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giyen Umut 1.78 boyunda, 70 kilo. Sağ ayağını müthiş kullanıyor. Yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.

7 YAŞINDAN BERİ PİYANO ÇALIYOR

Umut Bozok'un babası müzisyen... Müzik kulağının güçlü olması sebebiyle küçük yaştan beri sanata da yakın duruyor. 7 yaşında başladığı piyanonun başından hiç kalkmadı. Özellikle Milli Takım kamplarında takım arkadaşlarına verdiği piyano resitalleriyle tanınıyor. Kendini bedensel ve zihinsel olarak dengede tutmak için karate de yapıyor..

TÜM AİLESİ G.SARAYLI

Kariyerine stoper olarak başlayan Umut Bozok ardından hocalarının şut yeteneğini keşfetmesiyle birlikte hücuma kaydı.

Dedesi fanatik Galatasaraylı olan genç oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı renklere çocukluğundan beri aşina..