Galatasaray'ı yıldızlarının yokluğu etkiledi

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Sneijder, Selçuk ile Carole’ün yokluğu takımı olumsuz etkiledi. Sarı-kırmızılılar, Wesley Sneijder’in oynadığı lig maçlarında yüzde 62’lik bir galibiyet oranı yakaladı.

SNEİJDER YOK CİMBOM YOK

Hollandalı oyuncunun yer aldığı 107 maçtan 66 galibiyet alındı. Sneijder’in yer almadığı 31 karşılaşmada Aslan, ancak 13 galibiyete ulaşabildi. Cimbom, yüzde 42’lik bir oranla Sneijder’ı aradığını rakamlarla bir kez daha gördü.

Aynı şekilde Selçuk’un oynadığı 179 maçın 106’sını kazanan Galatasaray, onun yokluğunda 17 maçta 7 galibiyet alabildi. Selçuk ile yüzde 59’luk bir kazanma oranı yakalayan Aslan, onun oynamadığı karşılaşmalarda yüzde 41’lik bir galibiyet oranı bulabildi.