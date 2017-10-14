Galatasaray'ın 112. yılı kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek törenin açılış konuşmasını yaptı.

DURSUN ÖZBEK KONUŞMA YAPTI

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptığı konuşmada sarı-kırmızılı kulübün kuruluş hikayesini, kuruluş amacını ve bugüne kadar gelinen süreci anlatırken, kendisinden önceki başkanları ve kulübe hizmet edenleri saygıyla andı.

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e özel bir parantez açan Özbek; "Kuruluşumuzun 112. yılında birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene. Yaşasın Galatasaray!” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Tören, en kıdemli üye 2683 sicil numaralı Fazıl Göknar’ın yaş kütüğüne 112. yıl plaketini çakmasıyla devam etti.

2016-2017 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm sportif şubelerde elde ettiği başarıların okunması ve kupaların takdim edilmesiyle tören devam etti. Kupaları Sergiler Sorumlusu Çağlar Şavkay’a Galatasaray Spor Kulübü Balkan Yardımcısı Eşref Alaçayır teslim etti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 112. Kuruluş yıl dönümü töreni, Geleneksel Galatasaray Pilavı etkinliği ile sona erdi.