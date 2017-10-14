Galatasaray'ın 11'inde Türk yok

Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maça 11 yabancı futbolcuyla çıktı.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray böylece Süper Lig tarihinde 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkan ilk takım oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli,Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis 11'ini sahaya sürdü.
SERDAR AZİZ'İ DİNLENDİRDİ
Galatasaray'ın ligde 19 puan topladığı ilk 7 haftalık bölümde 11'in değişmez isimlerinden biri olan stoper Serdar Aziz, Fenerbahçe derbisi öncesinde kart sınırında olması gerekçesiyle Tudor tarafından kulübede oturtuldu.
İlk 7 haftada 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Tolga Ciğerci ise sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemedi.