Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Arda Turan, Milli Takımı bıraktığı için kendisine tepki gösteren MHP'li vekil Saffet Sancaklı'ya cevap verdi.

Arda'nın Milli Takım kariyerini noktalama kararı almasının ardından Burak, Caner, Gökhan ve Selçuk'un da bırakmak istedikleri ortaya çıktı.

Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

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Valbuena kendisiyle dalga geçti

Boyuyla ilgili yapılan şakalara alışkın olduğunu söyleyen Valbuena, "Hiçbir kafa topunu bırakmam" diyerek espri yaptı.