Galatasaray'ın borcu 120 milyon dolar azaldı

Galatasaray'da 25 Mart’ta düzenlenen Mali Genel Kurul’da kulübün borcu 338 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Yarınki Divan Kurulu öncesinde son tablolar güncellendi ve borcun 218 milyon dolara gerilediği belirlendi.

BORÇLAR AZALDI

Mali genel kurul için hazırlanan raporlarda, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için Milli Emlak’la yapılan anlaşmadan gelen 342 milyon liralık ilk ödeme yansıtılamamıştı.

Şimdi bu ödeme dikkate alındı ve 120 milyon dolarlık bir düşme sağlandı. Galatasaray’da Riva ve Florya’nın değerlendirilmesi kapsamında Milli Emlak ile yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki aylarda kulübün kasasına 500 milyon lira daha girecek.