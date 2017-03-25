Galatasaray'ın borcu açıklandı

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

NET BORÇ BELLİ OLDU

Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 lira, alacakların ise 641 milyon 386 bin 45 lira olduğu belirtildi. Konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2015 itibarıyla borç-alacak farkı, 963 milyon 473 bin 160 lira olarak gerçekleşmişti.