Galatasaray'ın derbi kozu Gomis

Ligin geride kalan 8 haftasına 20 gol sığdıran Galatasaray'da 5 oyuncu skora katkı sağlarken, 17 gol üreten Fenerbahçe'de ise 8 futbolcu rakip ağları havalandırmayı başardı.

Evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine namağlup unvanı ve rakibinin 8 puan önünde çıkacak sarı-kırmızılı futbol takımının golcü ismi Bafetimbi Gomis'in yüksek form grafiği dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 8 maça 9 gol sığdırarak kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Gomis, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın gol yollarında en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor.

GOLLER YENİ TRANSFERLERDEN

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maç forma giyemeyen Tolga Ciğerci, 6 müsabakada 5 kez ağları havalandırarak takımın sürpriz golcüsü olmayı başardı. Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque 3, takıma gecikmeli katılan Sofiane Feghouli 2 ve Younes Belhanda 1 gol atarak sarı-kırmızılıların skor yüküne katkı veren isimler oldu.

Sarı-kırmızılı takımın attığı 20 golde imzası bulunan 5 futbolcudan 4'ü sezon başı transfer edilen isimlerden oluştu.

Galatasaraylı oyuncuların ligdeki gol performansları şöyle:

Oyuncu Maç Gol

Gomis 8 9

Tolga 6 5

Maicon 8 3

Feghouli 5 2

Belhanda 8 1