Galatasaray'ın emektarı Sabri Sarıoğlu

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın golünü atarak takımının liderlik yarışına önemli bir katkı sağlayan Sabri Sarıoğlu, mevkiisine transfer edilen 10 oyuncuyla girdiği forma yarışını da kazandı.

ALT YAPIDAN YETİŞTİ

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olan ancak ertesi sezon Süper Lig'de oynamaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı camiada zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen mücadelesinde yılmadı ve istikrarlı bir şekilde forma bulmayı başardı.

KİMSE FORMAYI ALAMADI

Futbol kamuoyunda "Reyiz" lakabıyla adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Sabri, 15 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de 345 maçta görev aldı. Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da ligde görev yaptığı 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer edilen 10 oyuncuyla da girdiği forma rekabetinden başarıyla çıktı.

19 MİLYON EURO HARCANDI

Galatasaray, 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer ettiği 10 futbolcu için yaklaşık 19 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Buna rağmen tecrübeli oyuncu mevkiisindeki yerini korumayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sabri Sarıoğlu, 2014-2015 sezonunda dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakıldı. Sezon başında kadro dışı kalan ve 21 yaş altı takımına gönderilen tecrübeli futbolcu, yönetici Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesiyle yaklaşık 3 aylık sürecin ardından affedildi ve takımdaki yerini aldı. Galatasaray'ın lig başlamadan 1 milyon 250 bin euro sabit ücret karşılığında bir yıllığına anlaşmaya vardığı Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona edecek.

SÜPER LİG'DE 5 YIL SONRA GOL ATTI

Sabri Sarıoğlu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 5 yıl sonra ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de toplamda 14 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, bu kulvarda önceki golünü 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor ile oynanan maçta atmıştı.