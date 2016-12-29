Galatasaray'ın Florya ve Riva'daki payı belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun zamandır merakla beklediği Florya ve Riva projelerinde imzalar atıldıktan sonra resmi açıklama geldi.

ASLAN'IN MİNUMUM PAYI BELLİ OLDU

Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Emlak Konut ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.

Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.





YÜZDE 80'İ G.SARAY'IN

İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.