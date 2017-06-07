Galatasaray'ın gözü Ben Arfa'da

Bruma'yı astronomik bir rakama satan Sarı-Kırmızılı yönetim Portekizli futbolcudan gelen parayla daha rahat hareket etme imkanı yakaladı.

Daha önce camiaya dünyaca ünlü bir yıldızı getirme sözü veren Başkan Dursun Özbek ise Bruma'nın yokluğunu ondan daha da popüler bir isimle doldurmayı planlarken listenin başına PSG'li Hatem Ben Arfa'yı aldı.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

30 yaşındaki futbolcunun tribünleri coşturacağını hesaplayan Başkan Dursun Özbek, transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün'e bu oyuncu için tam yetki verdi.

PSG ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ben Arfa için Fransız kulübüyle ön görüşme yapan Cenk Ergün'ün ayrıca futbolcunun menajeriyle de konuştuğu belirlendi. Tunus asıllı Fransız futbolcunun PSG'de çok mutlu olmadığı ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

PSG astronomik bir rakam istemediği takdirde Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi gerçekleştireceği öne sürüldü. Özellikle Başkan Dursun Özbek'in Fransız futbolcuyu transfer ederek tribünleri coşturmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.