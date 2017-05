Galatasaray'ın gündemindeki Negredo'dan veda mesajı

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Alvaro Negredo, kiralık oynadığı Middlesbrough'ya sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla veda etti.

Galatasaray'ın önümüzdeki sezonla ilgili transferde takviye planladığı bölgeler arasında forvet de var. Bu bölgedeki arayışlarda adı geçen futbolculardan Alvaro Negredo, geçen sezon forma giydiği Middlesbrough'ya veda mesajı yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

İspanyol futbolcu, Premier Lig ekibinde kiralık olarak forma giymiş, takımın Premier Lig'den düşmesini önleyememişti. Bonservisi Valencia'da olan 1985 doğumlu Negredo'nun yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'a transferi zor görünüyor.

Premier Lig'de sezonu 36 maçta 9 gol, 4 asistle tamamlayan Negredo twitter hesabındaki mesajında; "Bugün sizlere, büyük bir kulübe ve büyüleyici taraftarına veda ediyorum. Hoşçakalın derken her antrenmanda ve her maçta her şeyini vermiş olmanın huzurunu yaşıyorum. Kulübü hiç hak etmediği bir yerde bırakmanın üzüntüsü içindeyim. Eminim ait olduğu Premier Lig'e geri dönecek. Herkese çalışanlara, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve taraftara tüm destekleri, güvenleri ve beni ilk günden evimde hissettirdikleri için teşekkür etmeden ayrılmak istemedim" diye yazdı