Galatasaray'ın hedefinde Milik var

Cenk Ergün İspanya ile başladığı transfer görüşmelerinde rotasını İtalya’ya çevirirken istenen oyuncularla da ilk temasları kuruyor.

NAPOLİ'DEN KİRALANACAK

Geçtiğimiz sezon Higuain’in veliahtı olarak Ajax’tan alınan Arkadiusz Milik sarı-kırmızılıların yeni hedefi.

Cenk Ergün Polonyalı forvet için Napoli kulübü ile temas kurarken İtalyanlar da geçen sezon sadece 17 lig maçına çıkıp 5 gol atabilen Polonyalı oyuncuyu kiralamak istiyor.

G.Saray cephesi de oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak bakarken 23 yaşındaki oyuncunun 1 sezon geçirdiği Napoli’de tutunamamasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

SON KARAR SARRİ'NİN

Sezonun bitmesi ile birlikte Napoli’nin teknik direktörü Maurizio Sarri’nin oyuncu ile ilgili vereceği kararın ardından G.Saray da resmi teklifini yapacak.