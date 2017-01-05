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Galatasaray'ın iki kalecisi de sakatlandı

Galatasaray'da Cenk Gönen menisküs yırtığı nedeniyle dizinden ameliyat oldu. Muslera'nın ise serçe parmağı çıktı.

Galatasaray'ın iki kalecisi de sakatlandı
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Galatasaray'da kalecilere nazar değdi. Sarı kırmızılıların iki kalecisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen sakatlandı.

MUSLERA'NIN PARMAĞI ÇIKTI

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı. Uruguaylı kalecinin yedeği Cenk Gönen ise menisküs yırtığı ameliyatı oldu.

Muslera'nın elinin röntgeni çekilirken Sağlık Kurulu bugün topla antrenman yapmasına izin vermedi. Uruguaylı kalecinin, Konyaspor maçına yetişmesi adına seferberlik ilan edildi.

CENK'TE MENİSKÜS YIRTIĞI

Cenk Gönen'in ise sol diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Cenk'in, Karabükspor maçı yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.

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