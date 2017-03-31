Galatasaray'ın ilk transferi Vitor Hugo oldu

Galatasaray devre arasında da gündemine gelen Brezilyalı stoper Vitor Hugo’nun transferini bitiriyor.

Milliyet'in haberine göre; Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun menajeri Baster gelecek hafta için İstanbul’a davet edildi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Galatasaray ile Hugo arasındaki ön görüşmelerde taraflar her konuda anlaşma sağlarken, Brezilyalı stoperin alacağı ücret konusunda herhangi bir pürüzün bulunmadığı bildirildi.

Galatasaray ile Hugo arasındaki görüşmeler olumlu giderken Palmeiras’ı ikna görevi de oyuncunun menajeri Baster’e verildi.

Haftaya İstanbul’a gelecek olan Jose Rodriguez Baster’in Palmeiras ile de temaslarla bulunduğu ve Brezilya ekibinin istediği 8 milyon euro bonservis ücretini indirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Baster oyuncusu Melo’yu da son olarak iyi ilişkiler içerisinde olduğu Palmeiras’a vermişti.

TUDOR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray, Vitor Hugo’nun bonservisi için 5 milyon euroyu gözden çıkarırken, Teknik Direktör Tudor’un genç futbolcuyu çok beğendiği ve mutlaka alınmasını istediği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı ekip sezon ortasında Hugo’yu renklerine bağlamak için yoğun çaba harcamış ancak mali konularda anlaşma sağlanamayınca transfer askıya alınmıştı.

Hugo geçen sezon 28’i lig, 6’sı Libertadores olmak üzere 34 maçta forma giydi, takımın en istikrarlı isimlerinden oldu.