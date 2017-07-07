Galatasaray'ın istediği Tete Lyon'u tercih etti

Galatasaray'ın sağ bek transferi için öncelikli adaylarından olan Ajax'ın Hollandalı sağ beki, Lyon'a imza atmak için Fransa'da sağlık kontrollerinden geçti.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

21 yaşındaki sağ bekin 4 milyon Euro bonservis karşılığında Fransa'nın yolunu tuttuğu iddia edildi.

TRAORE'DEN SONRA TETE

Tete ile Galatasaray'ın dışında Inter'in de ismi geçiyordu. Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Ajax ile toplam 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretmişti.

Lyon, bu transfer döneminde yine Galatasaray'ın ilgilendiği Bertrand Traore'yi de transfer etmişti. Lyon, Tete transferiyle bu sezon ikinci kez Galatasaray'ın elinden futbolcu kapmış oldu.