Galatasaray'ın istediği Tosic serbest kaldı

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün ilgilendiği Zoran Tosic, CSKA Moskova ile anlaşamayarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

TOSİC'İN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

CSKA Moskova’da uzun zamandır forma giyen ve hem sol açık, hem de sağ açıkta da oynayabilen Zoran Tosic CSKA yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlayamadı.

Bu sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu yeni görüşmede de anlaşma sağlayamayınca resmen boşa çıktı.

Tosic, geçen yıl CSKA Moskova formasıyla 29 maça çıkarken, 1 gol 5 asistlik katkı yaptı.