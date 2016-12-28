Galatasaray'ın istikrar abidesi Muslera

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun ilk bölümünde de en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı.

1440 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'da 6. yılını geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takımdaki istikrarlı performansını bu sezona da yansıttı.

Fernando Muslera, geride kalan 16 lig maçının tamamında görev alarak 1440 sahada kaldı ve sarı-kırmızılı takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

HAMİT 4 MAÇTA 47 DAKİKA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da sezon başında sözleşmesi bir yıl uzatılan tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop, ligin geride kalan bölümünde en az oynayan isim oldu.

Forma giydiği 4 karşılaşmaya da sonradan dahil olan deneyimli futbolcu, 47 dakika sahada kaldı.

FUTBOLCULARIN OYNAMA SÜRELERİ

Galatasaray'da ligin geride kalan bölümünde futbolcuların oynama süreleri şöyle: