Galatasaray'ın kamp programı açıklandı

Yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz sezonunun ardından milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılarak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

İLK KAMP SLOVAKYA'DA

Sarı-kırmızılı ekip 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kalacak olan Galatasaray, bu süre boyunca iki hazırlık maçı yapacak.

Slovakya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.