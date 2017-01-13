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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kafilesine yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues de dahil edildi.

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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu.

YENİ TRASNFERLER KADRODA

Yeni transfer Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues de Konya kafilesine dahil edildi. Son durumları merak edilen kaleciler Muslera ve Cenk Gönen de kadroda yer aldı.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

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