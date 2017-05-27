Dursun Özbek maç günü iftar veriyor

Ergin Ataman, camianın 'ağır ağabeylerini' Anadolu Efes-G.Saray maçında Abdi İpekçi'de desteğe çağırdı. Ancak aynı saatte (20:30) Başkan Dursun Özbek, kendi otelinde iftar veriyor.

G.SARAY'IN ÖNDER İSİMLERİ GELSİN

Spor Toto Erkekler Basketbol Ligi Play-Off serisi son maçında Anadolu Efes, G.Saray Odeabank'ın konuk ediyor. Kritik karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. Kazanan ekip, yarı finalde Beşiktaş SJ'nin rakibi olacak.

"Benim beklentim, G.Saray camiasının Abdi İpekçi'de gücünü göstermesidir. Maça gelsinler. Sadece taraftardan bahsetmiyorum. G.Saray'ın önder isimleri, şayet basketbol önemliyse; bu maçta salonda yerini almaları beklenir. G.Saray'm üzerinde bir ağırlık var. Onu atmak için bu bir şanstır."





DURSUN ÖZBEK İFTARA ÇAĞIRDI

Ancak Başkan Dursun Özbek, maçın başlama saati olan 20.30'da kendi otelinde camianın önde gelen isimlerine iftar yemeği verecek. Kimin maçı, kimin iftarı tercih edeceği merak konusu. Dursun Özbek'in maça gelmesi beklenmiyor.