Galatasaray'ın Lucescu'ya tepkisi

Lucescu, düzenlenen imza töreniyle Türkiye A Milli Takımı'nın resmen yeni teknik direktörü oldu. Yıldırım Demirören'in de katıldığı imza töreninde Lucescu, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetme sebebini ve yaşanan süreci değerlendirdi.

Lucescu, A Milli Takım'la resmi sözleşme imzaladı VİDEO

GALATASARAY'DAN TEPKİ GELDİ

Lucescu, TFF'den önce Galatasaray'ın kendisiyle görüştüğünü ve sportif direktörlük teklifinde bulunduğunu ancak teklifi kabul etmediğini belirtti. Rumen teknin adam reddetme sebebi olarak Tudor'un üzerinde bir göreve gelmesinin problem olacağını söyledi.

TFF'nin Lucescu'yu açıklamasının ardından Galatasaray'ın tepkisi gecikmedi. Başkan Dursun Özbek, Lucescu'yla görüşmek için Romanya'ya gitmiş, görüşmeler olumlu geçmişti. Buna rağmen Lucescu sarı-kırmızılı ekip yerine A Milli Takım'ı tercih etti. Galatasaray da bunun üzerine resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

RESMİ SİTEDEN GÖNDERMELİ TEBRİK MESAJI

Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Galatasaray resmi sitesinden 'göndermeli' bir tebrik mesajı yayımlarken, yaşananların takdirini kamuoyuna bıraktıklarını belirtti.

İşte o açıklama;

"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya Milli Takım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

