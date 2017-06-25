Galatasaray'ın ortasına iki aday

Galatasaray'ın hedefinde Imbula ile Vainqueur var. Galatasaray'da transfer için çalışmalar devam ediyor.

GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

Gomis, Belhanda ve Maicon'u kadrosuna katmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, ön libero transferi için de harekete geçti.

Bu bölge için Galatasaray'ın gündeminde iki isim bulunuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Stoke City'de forma giyen Giannelli Imbula ve Marsilya'da kiralık oynayan William Vainqueur için girişimlerini hızlandırdı.

Imbula'yı kiralık olarak transfer etmek için temaslarda bulunan Galatasaray, Nice'in de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncu için görüşmelere devam ediyor.

VAİNQUEUR İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Geçen sezon Stoke City'de forma giyen Imbula, 15 maçta oynamış ve 1 sarı kart görmüştü. Vainqueur konusunda ise yüksek bonservis bedelinden dolayı satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokan yönetim, gelecek yanıta göre hareket edecek.

Marsilya'da geçen sezon istikrarlı futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu 33 maçta oynayıp 1 asist yapmıştı. Vainqueur'ün bonservisi Roma'da bulunuyor.