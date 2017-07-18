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Galatasaray'ın Östersunds maçı biletleri satışta

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Perşembe günü evinde İsveç ekibi Östersunds ile karşı karşıya gelecek

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Galatasaray'ın Östersunds maçı biletleri satışta

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maçta rakibini elemenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Kulübü, bu maçın biletlerinin de satışa çıktığını açıkladı.

EN UCUZ BİLET 40 LİRA

Perşembe akşamı saat 20:30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri 40 lira ile 225 lira arasında değişiyor.

İşte bilet fiyatları:

Kategori 1: 225 TL
Kategori 2: 200 TL
Kategori 3: 175 TL
Kategori 4: 150 TL
Kategori 5: 150 TL
Kategori 6: 120 TL
Kategori 7: 90 TL
Kategori 8: 60 TL
Kategori 9: 50 TL
Kategori 10: 40 TL
Kategori 11: 40 TL

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