Galatasaray'ın PFDK savunması belli

Yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet eden pet şişe nedeniyle PFDK'ya sevkedilecek olan G.Saray, F.Bahçe-Başakşehir maçını örnek gösterip, "Sahamızı kapatamazsınız" diyecek.

FENERBAHÇE MAÇI ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan Sarı-Kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi.

Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza