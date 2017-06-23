Galatasaray'ın rakibi Östersunds'dan Türkçe mesaj

8,500 kişilik bir stada sahip olan güzide kulüp rakiplerinin Galatasaray gibi büyük bir kulüp olmalarından dolayı gurur duyduklarına ilişkin Türkçe olarak bir açıklama paylaştı.

TÜRKÇE MESAJ YAYIMLADI

Östersunds takımı yaptığı paylaşımda "Galatasaray gibi bir dünya deviyle karşılaşma şansına erişmek, rüya gibi" ifadelerine yer veren Türkçe bir açıklama yaptı.

İşte İsveç kulübünden yapılan açıklamanın tamamı:

"Bütün Galatasaray taraftarları Östersund’a hoşgeldiniz. 13 Temmuz futbol festivali zamanı.

Bütün Galatasaray oyuncuları, yöneticileri ve taraftarları Östersund Jämtkraft Arena’ya hoş geldiniz.

Galatasaray taraftarları Avrupa Ligi oylamalarından önce İsveç’in küçük kulübü ÖFK hakkında fazla bilgiye sahip değildi.

Buna karşılık Östersund futbol kulübü dünyanın en iyi takımlarından birini ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyor. İnanılmaz belki ama ÖFK 2011’de İsveç'in dördüncü liginde oynuyordu.

Bir çok kişi ÖFK’ya daha kolay rakip bir çıkmasını ummuştu. Ama ÖFK ve taraftarları için rüya gibi bir kura oldu. Galatasaray gibi bir dünya deviyle karşılaşma şansına erişmek…

Şu anda ÖFK’nun stadyumu inşaat halinde ve Galatasaray’a karşı olan maç için sadece 6000 kişilik yer olacaktır. Ama bu maça 20.000 kişilik de bilet satılabilirdi.

Galatasaray gerçekten büyük ilgi çeken bir takım. Şimdi geri kalan Östersund’un küçük kulübü olan ÖFK Galatasaray’ı sallayabilecek mi? Maçlar 13 Temmuz’da kendi sahamızda, Jämtkraft Arenada ve 20 Temmuzda Türk Telekom’da oynanacak."