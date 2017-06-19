Galatasaray'ın rakibini Östersunds'u yakından tanıyalım

Galatasaray ile eşleşen İsveç 1. Ligi Allsvenskan ekibi Östersunds, geçen sezonu 8. sırada bitirdi.

2 yıldır 1. Lig'de mücadele eden Östersunds, geçen sezon İsveç Kupası'nı kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı.

8 BİN KİŞİLİK STADYUMDA OYNUYORLAR

İlk kez Avrupa arenasında boy gösteren Östersunds'ı 42 yaşındaki İngiliz teknik direktör Graham Potter çalıştırıyor. Potter'in 2010-2011'den bu yana çalıştırdığı Östersunds, maçlarını 2007'de yapılan 8 bin 466 kişilik Jamtkraft Arena'da oynuyor.

LİGDE 3. SIRADALAR

Bu sezon geride kalan 12. haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet'le 21 puan toplayan Östersunds, puan tabelasında 3. sırada bulunuyor. Son 3 maçını kazanan Östersunds, oynadığı 12 maçta rakip ağları 19 kez havalandırdı, 14 gole ise engel olamadı.

Bu sezon kendi sahasında 6 maça çıkan Östersunds'un iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. İsveç ekibinin bu sezonki en golcüleri orta sahada oynamalarına karşın Jamie Hopcutt (5), Brwa Nouri (3), Curtis Edwards (3) ve forvet Saman Ghoddos (3) oldu.