Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanırken, ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi.

942 MİLYON TL KAZANACAK

Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek Uzun süredir ihalesi beklenen arsa için yapılan ilk oturumda en yüksek teklif Dap Yapı şirketi Eltes İnşaat’tan gelmişti.

Şirket, satış geliri için 1 milyar lira önerdi, şirket payı olarak da yüzde 10’a denk gelen 100 milyon lira teklif etti. İkinci yüksek teklif ise Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı’ndan gelmişti.Riva arazisinin yeni sahibi Fema-KLV İnşaat ortaklığı oldu

Ortaklık satış geliri için 400 milyon lira teklif ederken, şirket payı için de yüzde 25 (100 milyon lira) dedi. Galatasaray’ın sponsoru olan Timur Gayrimenkul, Makro İnşaat ile ortak katıldığı ihalede satış geliri için 100 milyon, şirket payı için de 20 milyon önermişti.

Teknik Yapı ve Fuzul Yapı-İstanbul Teknik- Gökkar Madencilik de 100 milyon satış geliri ve yüzde 20 şirket payı teklif etmişti. Dağ Mimarlık satış geliri için 200 milyon derken, Ege Yapı- Çalışkan İş Ortaklığı 300 milyon, Yılmaz İnşaat 200 milyon, Nuhoğlu İnşaat ise 262.5 milyon demişti. Bugün ise saat 14:30’da başlayan ikinci oturumda açık arttırma ile arsa sahibi belli oldu.

YÜZDE 80 PAY KULÜBÜN

Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Riva arazisi yaklaşık 870 bin metrekaresi konut alanı, 206 bin metrekaresi özel orman alanı, 8 bin 400 metrekaresi ilkokul özel alanı, 72 bin 500 metrekaresi park alanı olmak üzere toplamda 1 milyon 157 bin metrekareden oluşuyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek kulübün bankalara ve finans kuruluşlarına borcunun yaklaşık 173 milyon dolar olduğunu ve Riva projesi ile borçları kapatacaklarını açıklamıştı.

EKO KÖY PROJESİ

Emlak Konut 2018’de başlaması planlanan Riva projesinin ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımlarla tasarlanan Eko-Köy projesi olması için de çalışma yaptı.

Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. Köy ve doğa yaşantısının harmanlandığı birçok farklı konseptin bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler eklenecek. Emlak Konut, bu arsa için örnek bir proje de hazırlattı.

KULÜP 1.5 MİLYAR BEKLİYOR

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, 29 Haziran 2016’da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı. Riva’daki 1 milyon metrekareyi aşkın arsanın değeri toplam 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı.

Florya’daki 22 bin 627 metrekarelik arsanın değeri de yaklaşık 120 milyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre Galatasaray’ın Riva ve Florya arsalarının toplam değeri 508.7 milyon lira. Başkan Özbek, 508.7 milyon liranın ekspertiz değeri olduğunu, beklenen gelirin ise 1.5 milyar lira olduğunu açıklamıştı.