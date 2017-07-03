Galatasaray'ın sağına Fransız bek

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u kadrosuna katarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıra bek transferine geldi.

İLK TEKLİF YAPILDI

Igor Tudor'un raporu doğrultusunda sağ bek transferi için ilk hedef olarak belirlenen Fransız futbolcu Sebastien Corchia için görüşmelerini sürderen Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Lille'e teklifini sundu.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan sarı kırmızılılar; kiralama bedeli için 1 milyon euro ve satın alma opsiyonu için 4 milyon euro önerdi.

LİLLE 7-8 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Corchia'yı bu yaz satmak isteyen Lille 26 yaşındaki sağ beki 7-8 milyon euro arasında bir bedel satmak istiyor.