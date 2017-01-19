Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı

Herkes sarı-kırmızılı takıma forvet mi yoksa defans oyuncusu mu alınacağını tartışırken, teknik heyet ile yönetimin orta saha transferi üzerinde uzlaşacakları ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre; Hem yönetimin hem de Riekerink’in orta sahada bir eksiklik olduğunu düşündüğü ve bugün gerçekleşecek olan görüşmede muhtemel isimlerin masaya yatırılacağı dile getirildi.

SELÇUK İLE BU SEZON GİTMEZ

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığspor maçında kaptan Selçuk İnan’ın formsuzluğu, Galatasaraylı idarecilerin gözünden kaçmadı. Sarı-kırmızılılar, “Selçuk ile bu sezon bitmez” diyerek endişelerini dile getirdi.

Ayrıca Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ve ne düzeyde sahalara döneceğinin bilinmediği, bunun yanı sıra Josue’nin bu bölgede yetersiz kalması sorunun daha da büyümesine yol açtı.

TAKVİYE ŞART

Bu mevki için alternatif olan Hamit’in de ayrılığının ardından orta sahaya mutlaka bir takviye yapılması gerektiği görüşü ön plana çıktı. Bu yüzden bugünkü zirvede orta alana takviye için karar çıkacağı düşünülüyor.

Bu durumda defans veya forvet transferi askıya alınacak.