Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü’nün Mart ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında sarı-kırmızılı kulübün borcu hakkında açıklamalar yapıldı.
BORÇ 1 MİLYAR 936 MİLYON LİRA
Açıklamada Galatasaray’ın borcunun 520 milyon dolar (1 milyar 936 milyon TL) olduğu bildirildi.
Ayrıca 2016 yılı itibarıyla gelir düzeyinin %3,8 arttığı ve giderin de %17 civarında azaldığı dile getirildi.
2016'NIN SON DİVAN KURULU'NDA KAÇ LİRAYDI?
Sarı-kırmızılı takımın 2016 yılının Aralık ayında yaptığı son Divan Kurulu'nda kulübün borcunun 1 milyar 623 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
Yani o tarihten bu yana sarı-kırmızılıların borcunun 313 milyon lira arttığı görülüyor.