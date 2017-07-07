Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme maçının kadrosuna Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Nigel De Jong'u dahil etmedi. Sarı-kırmızılı takım Östersunds maçlarında sahaya bu üç önemli isim olmadan çıkacak.

GALATASARAY'DA SNEİJDER DEPREMİ

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Sneijder, yönetimle yaptığı görüşmede bonservisine karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile birlikte Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı. Sneijder, durumu belli oluncaya dek İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. .