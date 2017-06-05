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Galatasaray'ın vazgeçilmezi Muslera

Spor Toto Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi, yine kaleci Fernando Muslera oldu.

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Galatasaray'ın vazgeçilmezi Muslera

Süper Lig'de toplam 22 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci, önceki iki sezonda olduğu gibi sahada en fazla kalan isim olarak öne çıktı.

3 BİN 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'da 6. sezonunu tamamlayan Muslera, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından üçüncü kez teknik direktörlerin vazgeçemediği isimlerin başında geldi.

Fernando Muslera, Süper Lig'de takımının bu sezon oynadığı 34 maçın tamamında sahada kalarak, 3 bin 60 dakika görev yaptı.

Uruguaylı kaleci, bu sezon çıktığı maçlarda rakip takımların 39 golüne engel olamayarak, sarı-kırmızılı takımda en kötü ikinci sezonunu geçirdi. Muslera, geçen sezon ise kalesinde 46 gol görmüştü.

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