Galatasaray'ın yeni sağ beki Juanfran

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılı ekip, sağ beke transfer için çalışmalara başladı.

İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanyol Marca Gazetesi, Deportivo forması giyen Juanfran Moreno'ya Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. Yaklaşık olarak yıllık 1.2 milyon euro kazanacak olan Moreno'nun İspanya'dan kesin olarak ayrılacağını ifade edildi.

Haberin detaylarında Juanfran'ın basın mensuplarıyla sık sık kavga ettiği ve Deportivo ile yollarını ayıracağının altını çizen Marca, Galatasaray'ın 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ve pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

INSTAGRAM'DAN TAKİBE ALDI

Juanfran Moreno, Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takibe aldı. Son dönemde fazlasıyla rastladığımız bu olaylar transferin habercisi olarak lanse ediliyor.

La Liga'nın hücuma en fazla destek veren bekleri arasında yer alan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 34 lig mücadelesinde 5 asistle oynadı