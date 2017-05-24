Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla görücüye çıktı.
YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI
Galatasaray'ın yeni sezon formaları futbolcuların katıldığı lansmanda tanıtıldı. Sneijder, Selçuk İnan, Muslera, Bruma, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues yeni sezon formalarıyla poz verdiler.
YENİ PARÇALI FORMA
Sarı-kırmızılı ekibin tanıttığı parçalı formaların, geçen yıllardaki klasik tasarımlardan farklı olması dikkat çekti.
TARAFTARIN HAÇ İŞARETİ İSYANI
Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, parçalı formanın haç işaretini andırdığını belirten yorumlarda bulunarak yönetimi eleştirdi.